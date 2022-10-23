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Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдовы
Участники организованной оппозиционной партией "Шор" акции протеста в Кишиневе приняли резолюцию, которая предусматривает создание народного правительства, сообщает РИА Новости.
Организаторы акции протеста запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако в воскресенье там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим было рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция распространила предупреждение, что протестующие готовятся к стычкам и провокациям.
Кордоны не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки пути. Прорвать кордон полиции протестующим не удалось. Несколько участников протеста были задержаны полицией из-за стычек. Акция протеста переместилась к генеральной прокуратуре, у входа в здание были установлены палатки. Полиция предупредила, что блокировать вход в здание можно не дольше четырех часов. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что часть техники политсилы изъята правоохранительными органами.
"Мы приняли решение о создании народного правительства - как исполнительного органа власти, представляющего напрямую народ Молдовы, который должен будет защищать народ от превышения полномочий со стороны власти, должен будет строить диалог со стратегическими внешними партнерами, организовать досрочные выборы президента и парламента и обеспечить мирную передачу власти", - зачитал текст резолюции представитель партии "Шор" Дину Цуркану.
Скриншот видео РИА Новости
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