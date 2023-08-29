В Колумбии проблемы с топливом. Тысячи протестующих на автомобилях и мотоциклах устроили демонстрацию против повышения цен на бензин. Его стоимость за короткое время выросла на 50 %.

Протестующие заявляют, что "иметь транспортное средство - это преступление в Колумбии". Вывод сделан на основе заявлений правительства, которое огрехи в своей работе списывает на необходимость провести экономическую реформу, затрагивающую повышение цен, в том числе на топливо.