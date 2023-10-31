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Протестующие ворвались в конгресс США с требованием прекратить огонь в секторе Газа

Протестующие ворвались в конгресс США прямо во время выступления Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Госсекретарь несколько минут не мог продолжить свой спич. Он просто безмолвно смотрел на кричащих активистов, пока их не выпроводила полиция.

После такого перформанса Блинкен все же завершил речь, в ходе которой заявил, что США считают необходимым рассмотреть вопрос введения гуманитарных пауз в Газе.

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