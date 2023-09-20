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Протестующие заблокировали здание посольства России в Армении
Неспокойная ночь выдалась в Ереване. В результате беспорядков у здания правительства в столице страны 34 человека пострадали, из них 16 полицейских. Участники стихийной акции выразили недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Тысячи протестующих требовали отставки премьера. Оказалось заблокировано посольство России в Армении. Ближе к утру люди разошлись, но активисты заявили, что начнут круглосуточные протесты.
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