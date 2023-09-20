Протестующие заблокировали здание посольства России в Армении

Неспокойная ночь выдалась в Ереване. В результате беспорядков у здания правительства в столице страны 34 человека пострадали, из них 16 полицейских. Участники стихийной акции выразили недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Тысячи протестующих требовали отставки премьера. Оказалось заблокировано посольство России в Армении. Ближе к утру люди разошлись, но активисты заявили, что начнут круглосуточные протесты.