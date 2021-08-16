Протестующих в Бейруте разогнали слезоточивым газом

Неспокойно в Бейруте. Причиной недовольства стал взрыв на складе контрабандного топлива. Протестующие собрались на центральных улицах ливанской столицы и двинулись в сторону резиденции премьер-министра. Вскоре колонна встретилась с полицией. Не обошлось без столкновений. Правоохранители для разгона также применили слезоточивый газ.

