Протестующих в Чили разогнали водометами

Антиполицейские митинги прошли накануне в Чили. На улицы Сантьяго вышли несколько сотен человек в честь празднования "Дня молодого бойца". Неофициальный праздник посвящен памяти всем погибшим от рук сил безопасности во время массовых протестов 1985 года. Долго демонстрация не продлилась. Вскоре после старта полиция начала разгоны - в ход пошли водометы.