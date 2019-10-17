Протесты в Барселоне приобретают все более радикальный оттенок

В столице Каталонии накаляется обстановка с приближением всеобщей забастовки: она пройдет завтра. Но протесты с каждым днем приобретают все более радикальный оттенок. Стражи порядка - под градом из бутылок и камней. Почти 100 пострадавших со всех сторон - лишь за одну ночь. Сгорело не менее шести автомобилей. Задержаны десятки человек. Несмотря на стычки с правоохранителями, протестующим удалось заблокировать несколько автомобильных трасс. В том числе шоссе, которое ведет во Францию. Мадрид стягивает в автономию дополнительные силы полиции. Ожидается, что завтрашние протесты могут превысить по размаху манифестации последних дней.



