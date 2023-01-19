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Протестующий в Атланте погиб во время полицейской операции
В Атланте в ходе стычек между полицией и группой протестующих силовиками был убит один из активистов. Также ранен сотрудник полиции.
Столкновения произошли после попытки правоохранителей зачистить место пикета у площадки, где строится новый учебный центр для полиции.
Демонстранты выступают против возведения центра. Они утверждают, что 90 млн долларов, выделенных на данный проект, были бы нужнее городу для строительства больниц и школ.
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