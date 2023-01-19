ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протестующий в Атланте погиб во время полицейской операции

В Атланте в ходе стычек между полицией и группой протестующих силовиками был убит один из активистов. Также ранен сотрудник полиции.

Столкновения произошли после попытки правоохранителей зачистить место пикета у площадки, где строится новый учебный центр для полиции.

Демонстранты выступают против возведения центра. Они утверждают, что 90 млн долларов, выделенных на данный проект, были бы нужнее городу для строительства больниц и школ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все