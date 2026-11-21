Европа пылает в огне протестов. Очередная акция французских "желтых жилетов" как попытка напомнить режиму Макрона о законном праве граждан на достойную жизнь вылилась в полицейский произвол и задержания несогласных. Кроме того, власти разрешили силовикам применять и огнестрельное оружие против людей.

В Германии люди устали от поддержки Украины, политики Мерца на милитаризацию страны. По данным опроса, почти половина жителей выступает за прекращение помощи Киеву. 49 % немцев поддерживают скорейшие прямые переговоры канцлера с президентом России без предварительных условий. Ответ от властей - водометы и перцовый газ.

Более 40 тыс. человек вышли 20 ноября на акции протеста в Швейцарии. Причины все те же - прекратить наращивание военных расходов и направлять средства на социальную защиту граждан.