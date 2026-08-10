В этом году каникулы у немецкого правительства крайне неспокойные. Политический Берлин сегодня напоминает раскаленный котел. Главный вопрос, который обсуждают в кулуарах, - смена канцлера. Чуть больше года назад Мерц сел за руль Германии, а машина уже без колес, да и весь немецкий автопром разваливается.

В стране, которая когда-то гордилась своей промышленностью, сегодня фиксируют катастрофическую ситуацию с бюджетом. Добавьте сюда взлетевшие до небес тарифы на электроэнергию.

10 тысяч на улицах Плауэна

Итог: около 10 тысяч человек вышли на улицы города Плауэн.

Среди основных требований к Берлину: снизить налоги на коммунальные услуги и транспорт, выслать нелегалов, прекратить финансирование Украины и немедленно объявить досрочные выборы.

Участник протестов:

"Конечно, он должен уйти в отставку. В конце концов, это необходимое условие для того, чтобы мы сошли с этого пути войны. Мерц - один из поджигателей войны, самый большой поджигатель войны в нашем правительстве, наряду с Кизеветтером, Писториусом и т. д. Можно назвать многих".

Участник протестов:

"В любом случае, канцлер должен уйти в отставку. Должны состояться новые выборы, чтобы ситуация изменилась. Так продолжаться не может. Он игнорирует все обещанное, делает все, что хочет. И это неприемлемо. Абсолютно нет".

Рейтинг Мерца рухнул до исторического минимума

По данным различных соцопросов, Мерц является одним из самых непопулярных политиков в ФРГ. Рейтинг одобрения главы правительства рухнул до исторического минимума – 14 %. При этом уровень недовольства работой Мерца достиг 85 %. Его возможную отставку обсуждают даже соратники.

Кадровый хаос в ХДС и публичное унижение

По данным Politico, недовольство в рядах Христианско-демократического союза вызвано недавними перестановками в кабмине и сомнениями в способности Мерца эффективно управлять страной. Серьезный репутационный удар нанесла канцлеру отставка Йенса Шпана - главы фракции ХДС/ХСС и одного из ключевых его соратников. Шпан со своим спутником жизни решил воспользоваться услугами суррогатной матери. Все бы ничего, но раньше он сам активно выступал против этой процедуры. Немецкие избиратели такой сеанс переобувания в воздухе не оценили и обвинили его в лицемерии. Мерц решил срочно перетасовать кадровый ансамбль правительства, но и эта попытка обернулась публичным унижением. Кандидаты на министерские посты отказывались от предложений прямо в утро официальных заявлений. Управленческая вертикаль зашаталась, породив волну слухов в партийных рядах.

Эксперт: восточные земли и угроза "АдГ"

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия):

"У нас сейчас в сентябре выборы в восточных землях, и там с большой вероятностью две земли уйдут в правление "АдГ". И можете себе представить, что это будет, если они на уровне земли примут закон, говорящий о том, что мы будем покупать энергоносители там, где нам выгоднее?

И, естественно, где это выгоднее. И они обеспечат свои земли дешевыми энергоресурсами. Туда подтянутся предприятия, экономика начнет восстанавливаться.

И весь этот карточный дом, который они создали, правящая элита, кормящая Украину, развалится на глазах. Этого они допустить не могут. И поэтому сейчас нагнетается такая обстановка в Германии. Непростая, очень непростая".

Сентябрьский момент истины

Настоящий момент истины наступит уже в сентябре. Впереди важнейшие региональные выборы. Прогнозы экспертов для правящей партии неутешительны. Канцлер не сможет сохранить единство консерваторов после возможной победы партии "АдГ". В истории Германии лишь трижды правящей партии или коалиции удавалось сменить канцлера на другого своего соратника – в 1963, 1966 и 1974 годах. В качестве вероятного преемника Мерца в СМИ называется премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия.

Он считается политическим союзником бывшего федерального канцлера. Если кресло Мерца займет Вюст, тогда политическое наследие Меркель триумфально вернется в Берлин, похоронив амбиции ее заклятого внутрипартийного врага.