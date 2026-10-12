Франция остается "столицей беспорядков Евросоюза" и переживает третью волну протестов. На улицы вышли несовершеннолетние лицеисты, а полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

Эксперты связывают это с системным кризисом - экономическим, политическим и социальным. Госдолг Франции превысил 3,5 трлн евро, безработица среди молодежи достигает 20 %, а 80 % молодых людей не видят будущего в своей стране. О том, что стоит за лозунгами об образовании и как это связано с приближающимися выборами, рассказал аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

Аналитик отметил, что протестная активность нарастала месяцами. Сначала вышли пожарные, полиция, госслужащие аппарата. Теперь к ним присоединились лицеисты. "Это уже третья волна протеста школьников, несовершеннолетних. Кризис политический и экономический во Франции развивается. То, с какой жестокостью полиция расправляется с подростками, вызывает вопросы. В Евросоюзе мы не видим возмущения. Это беспрецедентный уровень подавления, неприемлемый для цивилизованной страны", - подчеркнул Сергей Дик.

За 9 лет правления Макрона госдолг Франции вырос на 1 трлн евро и превысил 3,5 трлн. Только за второй квартал 2026 года он увеличился более чем на 50 млрд. "Доходность облигаций достигла 5,4 %, для сравнения, в Германии - 3,5 %. Распродажа облигаций углубляет кризис. У Макрона мало времени, чтобы оставить преемника", - отметил эксперт.

Безработица среди выпускников вузов превышает 20 %, а 80 % молодых французов не видят будущего в стране.

В преддверии президентских выборов в апреле обостряется борьба между тремя центрами: "Непокоренной Францией" Жан-Люка Меланшона, "Национальным фронтом" Марин Ле Пен и блоком Макрона. "У Макрона грандиозные планы - в 2028 году сменить Урсулу фон дер Ляйен. Идет раскрутка повестки, чтобы понизить рейтинг Меланшона, представить его организатором бунта, протестов несовершеннолетних. Но в основе всего - экономика", - пояснил Сергей Дик.

Эксперт называет происходящее "оскалом демократии". "Протесты школьников будут только нарастать. За счет простых граждан, пенсионной реформы, за счет вооружений они пытаются решить экономические проблемы. Сейчас звучат такие заявления, которые свидетельствуют о том, что Запад не хочет окончания конфликта в Украине, а хочет обострения", - резюмировал аналитик.