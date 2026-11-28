Затяжные протесты во Франции заставляют родителей массово забирать детей из государственных школ.

Как сообщает местная радиостанция, частные лицеи по всей стране столкнулись с резким наплывом заявлений о переводе учащихся прямо посреди учебного года.

Блокирование учебных заведений продолжается с конца сентября - школьники и профсоюзы выступают против нехватки педагогов, перегруженного расписания и мер экономии. Из-за постоянных срывов занятий родители старшеклассников всерьез опасаются за качество подготовки и поступление детей в вузы. Однако в частных школах уже предупреждают: принять всех желающих не удастся.