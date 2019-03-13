Протесты фермеров парализовали движение на одном из самых загруженных перекрестков Варшавы

Протесты польских фермеров против низких закупочных цен на овощи, фрукты и мясо парализовали движение на одном из самых загруженных перекрестков Варшавы. Акция не была санкционирована. На площади Завиши (недалеко от центрального железнодорожного вокзала) митингующие рассыпали мешки яблок и подожгли автомобильные покрышки. Протестующие также положили на трамвайные пути тушу поросенка. На место прибыли полицейские и пожарные. Горящие покрышки потушили, а движение в районе перекрыли.