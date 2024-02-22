Протесты фермеров в Европе приобретают все больший размах

Французские фермеры продолжают напоминать властям об обещанной помощи аграрному сектору.

Волноваться есть о чем. На фоне снижения ВВП власти Пятой республики решили сэкономить 10 млрд евро. Даже обещанная военная помощь Украине на 3 млрд евро, по данным агентства "Блумберг", может оказаться под вопросом. Впрочем, выплаты фермерам меры экономии коснуться не должны. Но сельхозпроизводители с дорог не уходят.



В преддверии Салона сельского хозяйства, который пройдет в Париже на выходных, активисты блокируют движение, сбрасывают навоз и древесину возле налоговых инспекций, зданий администрации и других учреждений.



В департаменте Верхняя Гаронна фермеры выбросили навоз рядом с подъездами к торговым центрам. А в городе По недовольные аграрии выгрузили несколько тонн жидких удобрений на крышу страхового общества.



Кроме волокиты с выплатами остается еще вопрос ограничений дешевого импорта. Решения этой же проблемы требуют и польские фермеры. В понедельник, 26 февраля, Варшава планирует начать переговоры с протестующими. При этом власти вполне допускают введение дополнительных ограничений в поставках аграрной продукции из Украины.