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Протесты фермеров в Европе приобретают все больший размах
Французские фермеры продолжают напоминать властям об обещанной помощи аграрному сектору.
Волноваться есть о чем. На фоне снижения ВВП власти Пятой республики решили сэкономить 10 млрд евро. Даже обещанная военная помощь Украине на 3 млрд евро, по данным агентства "Блумберг", может оказаться под вопросом. Впрочем, выплаты фермерам меры экономии коснуться не должны. Но сельхозпроизводители с дорог не уходят.
В преддверии Салона сельского хозяйства, который пройдет в Париже на выходных, активисты блокируют движение, сбрасывают навоз и древесину возле налоговых инспекций, зданий администрации и других учреждений.
В департаменте Верхняя Гаронна фермеры выбросили навоз рядом с подъездами к торговым центрам. А в городе По недовольные аграрии выгрузили несколько тонн жидких удобрений на крышу страхового общества.
Кроме волокиты с выплатами остается еще вопрос ограничений дешевого импорта. Решения этой же проблемы требуют и польские фермеры. В понедельник, 26 февраля, Варшава планирует начать переговоры с протестующими. При этом власти вполне допускают введение дополнительных ограничений в поставках аграрной продукции из Украины.
По словам замминистра сельского хозяйства и развития села, на такой шаг могут пойти в случае, если не удастся достигнуть соглашения с Киевом. Зеленский даже предложил Туску и Дуде встретиться и обсудить ситуацию лично. Накануне протестующие задержали 9,5 тыс. грузовиков с обеих сторон польско-украинской границы. Уже высказываются опасения, что в Украине из-за блокировки дорог может подорожать автогаз, поскольку его надо везти обходными путями.
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