Протесты из-за безработицы в Тунисе

В мире не утихают протестные акции. Жестокие демонстрации продолжаются в Тунисе. В городе Татавин сотни митингующих вышли на улицы с требованием к правительству выполнить обещания о создании новых рабочих мест. Большому количеству людей негде трудоустроиться. От этого у жителей страны не остается денег на существование. После задержания полицией одного из активистов начались массовые стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ.



