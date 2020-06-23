ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протесты из-за безработицы в Тунисе

В мире не утихают протестные акции. Жестокие демонстрации продолжаются в Тунисе. В городе Татавин сотни митингующих вышли на улицы с требованием к правительству выполнить обещания о создании новых рабочих мест. Большому количеству людей негде трудоустроиться. От этого у жителей страны не остается денег на существование. После задержания полицией одного из активистов начались массовые стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все