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Протесты из-за безработицы в Тунисе
В мире не утихают протестные акции. Жестокие демонстрации продолжаются в Тунисе. В городе Татавин сотни митингующих вышли на улицы с требованием к правительству выполнить обещания о создании новых рабочих мест. Большому количеству людей негде трудоустроиться. От этого у жителей страны не остается денег на существование. После задержания полицией одного из активистов начались массовые стычки. Правоохранители применяют слезоточивый газ.
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