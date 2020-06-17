Протесты медиков во Франции закончились столкновениями с полицией

Мирная акция протеста медработников Франции переросла в беспорядки и столкновения с полицией в Париже. Около 20 правоохранителей ранены. Задержаны около 30 протестующих. Всего же на улицы по всей Франции вышли более 18 тысяч медработников. Медики недовольны новой реформой здравоохранения, жалуются на колоссальную нехватку ресурсов и персонала. Полиция отреагировала по сценарию "желтых жилетов", применив силу и слезоточивый газ.



А в Греции прошла общенациональная забастовка врачей. Медики требуют от чиновников направить дополнительные средства на финансирование системы общественного здравоохранения, а также официального устройства на работу в больницах, где наблюдается нехватка персонала.



