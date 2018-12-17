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Протесты нарастают в Венгрии

"Счастливого Рождества, господин премьер-министр!" - под таким лозунгом прошла 4-я и самая многочисленная манифестация в Будапеште. На Площади героев и у Парламента собрались порядка 10 тысяч человек. И здесь полиции пришлось применить слезоточивый газ. Люди недовольны трудовой реформой, которую в народе уже прозвали "законом о рабстве".

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