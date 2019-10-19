Протесты охватили Бейрут

Ожесточенные бои с полицией проходили в Бейруте этой ночью. Задержаны 70 человек, пострадали около 50. В Ливане уже в течение двух суток не стихают массовые протесты - люди митингуют против новых налогов. Полиция разгоняла противоправительственные демонстрации при помощи водных пушек, резиновых пуль и слезоточивого газа.



Для противодействия демонстрантам власти подключили части ливанской армии. Сейчас они занимаются расчисткой шоссе, ведущего в международный аэропорт Бейрута, от баррикад и горящих покрышек.