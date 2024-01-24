Протесты по всему Евросоюзу - Германия, Франция, Польша. Разберемся, почему терпение европейцев уже на пределе

Терпение европейцев, похоже, уже на пределе. Страны Вишеградской группы - Венгрия, Словакия, Польша и Чехия - оповестили Еврокомиссию, что если она не будет защищать интересы фермеров, то по всему континенту прокатится мощная волна протестов.

Они уже вспыхнули в Германии и Франции. Однако власти Евросоюза продолжают отодвигать интересы своих граждан. А на первый план ставят поддержку киевского режима. Подробности у Евгения Белоусова.

Европейский протестный порыв

Интересы европейских политиков и простых граждан не находились так далеко друг от друга кажется, наверное, никогда. Бездумная санкционная политика, урезание льгот и повышение налогов для и так на ладан дышащих отраслей экономики, да еще и призрачный "зеленый пакт" - не просто больно, а сокрушающе бьют по и без того худым кошелькам европейцев. Но игры в Бога на украинском поле брани куда важнее благополучия своих подданных. Неудивительно, что единственным способом достучаться до небожителей все чаще становятся протесты и забастовки.

Уже больше двух недель немецкие фермеры пытаются донести до властей мысль, что попытки сэкономить на них 0,5 млрд евро для Украины забивают последний гвоздь в крышку гроба всей сельхозотрасли. Но безуспешно. Несмотря на то, что жизнь в стране парализуют десятки тысяч тракторов, грузовиков и даже железнодорожных составов, власти упорно не замечают в этом никаких проблем.

Бочка не просто переполнилась, она взорвалась. Увеличение платы за проезд затрагивает все население. Это касается не только отрасли транспорта и логистики. На 85 % больше дорожных сборов, в том числе и для железнодорожников, что означает, что основные продукты питания, лекарства, все, что перевозится, будет дороже. И если это не повод выходить на улицы, то я не могу придумать ничего другого. Майк Монзек, участник акций протеста

Ничего лучшего не придумали и французские аграрии. Национальная федерация профсоюзов фермеров с сегодняшнего дня призвала нарастить масштабы протестных акций, которые охватили южные департаменты страны. А это означает, что мусора и навоза на французских улицах прибавится.





Фермерское сообщество не должно оплачивать счета за войну в Украине. Дело не в том, что мы этого не хотим, чтобы люди правильно питались. Давайте поможем тем, у кого нет денег на покупку еды. Давайте поможем им, но платить за это не нам. Если у нас нет денег, если у Франции нет денег, если у Европы нет денег, чтобы помочь Украине, то я не знаю, пусть они займут или что-то еще. Но, конечно, не за счет поставок сельскохозяйственной продукции они должны покупать оружие. Не нам оплачивать счета. Режис Десрумо, профсоюзный лидер

Основательно подустали от украинского вопроса и в Италии. В центре Рима прошел митинг против оружейной помощи киевскому режиму. Участники акции также выступают против НАТО и кровавой политики Запада.

Даже в русофобской Литве у фермеров сдают нервы. Власти прибалтийской республики в попытке утолить киевские аппетиты жестко экономят на интересах аграрного сектора. А потому сотни фермеров со всей страны съехались на тракторах в центр Вильнюса, парализовав движение в центре столицы. Лозунги протестующих схожи с теми, под которыми негодуют их немецкие коллеги: на некоторых машинах вывешены транспаранты с надписями "Нет фермеров - нет еды - нет будущего", "Фермерам - значимое будущее" и подобные.





Ну и перехватывает эстафетную протестную палочку Польша. Сегодня там тоже начинаются массовые протесты фермеров, правда, против украинского импорта. Акции с тракторами и другой техникой на дорогах проходят в более чем 150 местах по всей территории. Но в форме не блокады, а медленного движения колонны или демонстрации вдоль шоссе.