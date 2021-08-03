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Протесты предпринимателей прошли в Пакистане

В Пакистане местные жители не согласны с введением новых ограничений, вызванных пандемией. Сотни владельцев магазинов и отелей устроили акцию протеста на улицах Карачи. По сообщениям протестующих, локдаун погубит их заведения. Тотальный карантин продлится в стране до 8 августа.

Вопросы вакцинации в мире

Непростой период переживают и рестораторы Нью-Йорка. Губернатор американского штата призвал частный бизнес обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей. Обязали делать прививки от COVID-19 и посетителей бразильских тюрем.


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