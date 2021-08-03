Протесты предпринимателей прошли в Пакистане

В Пакистане местные жители не согласны с введением новых ограничений, вызванных пандемией. Сотни владельцев магазинов и отелей устроили акцию протеста на улицах Карачи. По сообщениям протестующих, локдаун погубит их заведения. Тотальный карантин продлится в стране до 8 августа.