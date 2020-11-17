Протесты предпринимателей в Киеве

В центре Киева протестуютпредприниматели. Они против обязательного введения кассовых аппаратов иналожения карантинных ограничений на малый и средний бизнес. Изначальнодемонстранты перекрыли улицу Грушевского в обоих направлениях. После частьактивистов передислоцировалась под здание Рады. Протестующие не пропускалипарламентариев, пока те не соглашались принять их законопроекты. Началисьпотасовки. Вернуть правопорядок призваны полиция и нацгвардия.