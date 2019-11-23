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Протесты продолжаются в Чили

В Чили количество погибших в ходе протестов возросло до 26. В Сантьяго уже больше двух месяцев на улицах ожесточенные бои. Накануне митингующие опять вступили в схватку с полицией. Та применила водометы и слезоточивый газ.

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