Протесты прокатились по Европе: чего требуют жители Берлина, Праги, Рима и Кишинева?

Выходные отмечены своеобразным марафоном протестов по всей Европе. Необычно массовой выдалась акция в Берлине. По данным полиции, собралось не менее 15 тысяч человек. Главное требование собравшихся - остановить падение уровня жизни и прекратить подпитывать огонь войны оружием. Имели место столкновения с полицией.

Чехи требуют мира и помощи от государства

В Праге на главную площадь также вышли тысячи жителей. Здесь главным предметом недовольства была дороговизна жизни и бесконечный рост коммунальных тарифов.

Итальянские рабочие требуют поддержки от властей

На улицы Рима вышли десятки тысяч рабочих и служащих: акция национальных профсоюзов прошла под лозунгом "Италия и Европа, прислушайтесь к рабочим!" Манифестанты требуют защитить трудящихся от стремительного сползания в нищету. Прошлое правительство, указывают профсоюзные лидеры, больше интересовалось мировой политикой, чем итальянской экономикой. Новый, только что избранный кабинет обещал сменить курс, но под давлением Брюсселя премьер назначает на ключевые должности все тех же либералов. И значит, экономические эксперименты над гражданами продолжатся.

Молдаване требуют отставки президента

Самая массовая акция протеста прошла в Кишиневе. На улицы города вышло не менее 60 тысяч человек, для трехмиллионной Молдовы это очень много. От президента Санду манифестанты требовали отказаться от конфронтаций в отношениях с Москвой. Вокруг резиденции Президента продолжают разбивать палатки: но часть из них сегодня утром была снесена полицией.

Экономическая ситуация в Молдове почти катастрофическая: энергокризис охватил все без исключения сферы и даже Евросоюз практически бессилен - он выделяет кредит в 135 миллионов евро на закупку дров, однако это утолит лишь малую часть потребностей страны. Поставки "Газпрома" недостаточны, а в ближайшие дни поставки могут прекратиться, если Молдова не начнет платить сполна и в срок.



