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Протесты против COVID-ограничений прошли в Берлине. Накануне задержаны 365 человек

В Берлине накануне разогнали массовые акции протеста против коронавирусных ограничений. Участвовало около 20 тысяч человек. Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ. Задержаны 365 человек. В ходе беспорядков пострадали 10 полицейских.

Протесты никак не повлияли на позицию властей. Депутаты бундестага большинством голосов приняли поправки к закону "Об инфекционной защите населения" и получили еще более широкие полномочия в установлении карантинных ограничений.

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