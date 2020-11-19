Протесты против COVID-ограничений прошли в Берлине. Накануне задержаны 365 человек

В Берлине накануне разогнали массовые акции протеста против коронавирусных ограничений. Участвовало около 20 тысяч человек. Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ. Задержаны 365 человек. В ходе беспорядков пострадали 10 полицейских.