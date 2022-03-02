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Протесты против COVID-ограничений в Новой Зеландии
В Новой Зеландии на акции неповиновения антиковидным правилам задержаны около 60 участников местного "Конвоя свободы". Протесты продолжаются в столице страны Веллингтоне с 8 февраля. Силовая операция по прекращению пикета началась после того, как участники акции подожгли свои палатки перед зданием парламента. Митингующие попытались помешать полиции разогнать демонстрацию - бросали в огонь баллончики и автомобильные шины. В итоге противостояния всю площадь перед парламентом заволокло дымом.
Полиция также отбуксировала часть припаркованных в рамках акции протеста автомобилей на прилегающих к парламенту улицах. Участники акции протеста требуют отмены жестких санитарных ограничений. В стране остаются обязательными маски и социальная дистанция. Однако премьер-министр страны отказывается вести диалог с демонстрантами, а их поведение назвала "позорным".
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