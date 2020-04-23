Протесты против карантина

Теряющие работу американцы продолжают протестовать против карантина. В Нью-Йорке прошел очередной митинг с требованиями запустить экономику страны. Несмотря на обещания Дональда Трампа ослабить ограничения, большинство американцев не верит, что это станет возможным в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Асошиэйтед Пресс, ссылаясь на свои соцопросы.

Недовольны и в Европе. В Вильнюсе прошел автопротест. Проезжающие по улицам столицы машины громко сигналили. Чаще всего это происходило у здания сейма.

В Грузии тем временем разбушевались фермеры. Они вышли на демонстрацию с требованием отменить карантин, так как им некуда девать урожай, и помочь его реализовывать. Власти пошли на уступки и направили в регион грузовые машины с закупщиками.



