Протесты против карантинных мер в Чехии

Протестует и Чехия. Бизнесмены накануне вышли на акции протестов против мер по борьбе с коронавирусом, принятых правительством. Так в стране были закрыты магазины, предприятия, рестораны и другие заведения. Ограничения коснулись и розничной торговли. Кроме того, был введен комендантский час. Все это вызвало недовольство у жителей Чехии, представителей бизнес-сообщества и даже самих депутатов. Накануне 63 чешских сенатора обжаловали карантинные ограничения в Конституционном суде, назвав их бессмысленными и дискриминационными в отношении владельцев малого бизнеса и их клиентов.



