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Протесты против карантинных мер в Чехии

Протестует и Чехия. Бизнесмены накануне вышли на акции протестов против мер по борьбе с коронавирусом, принятых правительством. Так в стране были закрыты магазины, предприятия, рестораны и другие заведения. Ограничения коснулись и розничной торговли. Кроме того, был введен комендантский час. Все это вызвало недовольство у жителей Чехии, представителей бизнес-сообщества и даже самих депутатов. Накануне 63 чешских сенатора обжаловали карантинные ограничения в Конституционном суде, назвав их бессмысленными и дискриминационными в отношении владельцев малого бизнеса и их клиентов.

Уже с 3 декабря власти Чехии планируют смягчение карантина

Сейчас в стране регистрируют по 3000-4000 тысячи новых случаев COVID-19 в день. Это в три раза меньше, чем было в пик пандемии в октябре. За все время в стране зарегистрировано 524 000 заболевших коронавирусом.

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