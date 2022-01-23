Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 350 млн

Антирекорды по COVID-19 фиксируются в мире.

В Японии впервые с начала пандемии перейден 50-тысячный рубеж.

Всплеск связан с распространением "омикрона", говорят специалисты. С этим же штаммом связаны более 99 % случаев заражения в Омане.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом уже четвертые сутки наблюдается в Эстонии. Из-за ситуации с COVID-19 Новая Зеландия с понедельника отменяет мероприятия с участием более ста человек.



На фоне стремительного распространения "омикрона" и ухудшения эпидситуации страны мира вводят новые карантинные ограничения. Такие меры приводят к новым бунтам среди ковид-диссидентов.

Франция

Во Франции протесты против ковид-пропусков собрали около 38 тысяч демонстрантов. Из них более 5 тысяч прошли по улицам Парижа. Большинство акций прошли в мирном ключе.

Германия

В Германии тысячи человек вышли на улицы Гамбурга и Дрездена. Марши сопровождались лозунгами с критикой ужесточения мер и требованиями отменить сертификаты вакцинации. Акции протеста антиваксеров быстро закончились жестокими задержаниями.

Великобритания

В Великобритании сотрудники Национальной службы здравоохранения бросали свою медицинскую одежду у офиса премьер-министра. Так медработники выразили свое несогласие с увольнением невакцинированных коллег.