3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Число зафиксированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 350 млн
Антирекорды по COVID-19 фиксируются в мире.
В Японии впервые с начала пандемии перейден 50-тысячный рубеж.
Всплеск связан с распространением "омикрона", говорят специалисты. С этим же штаммом связаны более 99 % случаев заражения в Омане.
Наибольшее число случаев заражения коронавирусом уже четвертые сутки наблюдается в Эстонии. Из-за ситуации с COVID-19 Новая Зеландия с понедельника отменяет мероприятия с участием более ста человек.
На фоне стремительного распространения "омикрона" и ухудшения эпидситуации страны мира вводят новые карантинные ограничения. Такие меры приводят к новым бунтам среди ковид-диссидентов.
Франция
Во Франции протесты против ковид-пропусков собрали около 38 тысяч демонстрантов. Из них более 5 тысяч прошли по улицам Парижа. Большинство акций прошли в мирном ключе.
Германия
В Германии тысячи человек вышли на улицы Гамбурга и Дрездена. Марши сопровождались лозунгами с критикой ужесточения мер и требованиями отменить сертификаты вакцинации. Акции протеста антиваксеров быстро закончились жестокими задержаниями.
Великобритания
В Великобритании сотрудники Национальной службы здравоохранения бросали свою медицинскую одежду у офиса премьер-министра. Так медработники выразили свое несогласие с увольнением невакцинированных коллег.