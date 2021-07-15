В Греции протестуют против обязательной вакцинации - люди недовольны COVID-стратегией властей

Полиция в происходящее не вмешивалась, однако вооружилась щитами и противогазами в готовности в любой момент применить спецсредства против митингующих. Акции протеста прошли также в северном греческом городе Салоники и в ряде других населенных пунктов. Большинство пикетчиков были без масок - притом, что в последние недели в Греции наблюдается всплеск заражения инфекцией. Власти видят причину в переполненных развлекательных заведениях. Согласно новым ограничениям, закрытые помещения для общественного питания и отдыха доступны будут только для полностью вакцинированных. Хотя бы одну дозу вакцины получили на сегодня чуть более 50 % населения страны.