Протесты против пенсионной реформы не прекращаются во Франции

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы. Активисты ведут настоящую охоту на президента: всюду, куда собирается Макрон с визитом, съезжаются толпы, вооруженные транспарантами и кухонным инвентарем, чтобы устроить кастрюльный концерт.

В городах власти уже давно запретили такие собрания, теперь, чтобы пробиться к месту выступления президента, участникам протестов приходится подолгу идти по пересеченной местности, в данном случае - лесом. Полиция, соответственно, устраивает засады в оврагах, рощах, на проселках.

