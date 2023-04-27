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Протесты против пенсионной реформы не прекращаются во Франции

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы. Активисты ведут настоящую охоту на президента: всюду, куда собирается Макрон с визитом, съезжаются толпы, вооруженные транспарантами и кухонным инвентарем, чтобы устроить кастрюльный концерт.

В городах власти уже давно запретили такие собрания, теперь, чтобы пробиться к месту выступления президента, участникам протестов приходится подолгу идти по пересеченной местности, в данном случае - лесом. Полиция, соответственно, устраивает засады в оврагах, рощах, на проселках.

По стране не прекращаются забастовки: в Париже по-прежнему не работают мусорщики, митингующие блокируют междугородние автотрассы. Самым большим испытанием для правительства станет 1 мая: в этот день всегда проходят масштабные манифестации, а в этот раз акции протеста обещают собрать миллионы участников.

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