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Протесты против полицейского насилия во Франции
Сотни человек в Париже вышли на улицы, чтобыпочтить память Седрика Шувиа, который погиб от рук полицейских 3 январяпрошлого года. 42-летний мужчина ехал по городу на мотоцикле, когда егоостановили стражи порядка. При задержании правоохранители применили удушающийприем. Как показало вскрытие - ему проломили грудную клетку. При этомполицейских, которые производили задержание, до сих пор не отстранили от работы.По данным Генеральной инспекции национальной полиции Франции, в 2019 году быловозбуждено почти 870 дел по статье о преднамеренном насилии со стороны стражейправопорядка.
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