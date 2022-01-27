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Протесты против принудительной вакцинации в Германии и санитарной диктатуры в Канаде

В самой Германии дебаты иного толка - по поводу введения обязательной вакцинации. К единогласному мнению пока не пришли. Пока спорили депутаты, под стенами бундестага собрались протестующие и несколько раз пытались прорвать оцепление полиции. В ходе противостояния задержаны порядка 25 участников. Также силовики держали наготове несколько водометов, были задействованы конная полиция, служебные собаки и автомобили.

Аналогичная акция прошла и в Мюнхене. 3 тысячи демонстрантов скандировали слова "мир", "свобода" и "сопротивление".

Своеобразная акция протеста в Канаде - сотни тягачей и фур выехали из Ванкувера в Оттаву


Дальнобойщики намерены проехать через всю страну и таким образом заставить правительство отменить требование обязательной вакцинации при пересечении канадско-американской границы. Нововведение может оставить без работы тысячи людей, а потребителей без товаров. Водители планируют прибыть в Оттаву в субботу и начать акцию протеста у здания парламента. Конвой растянулся уже на 70 километров и по дороге может увеличиться еще на сотни машин.

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