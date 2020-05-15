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Протесты против самоизоляции в Болгарии
Неспокойная обстановка и в Болгарии. Здесь на улицы вышли около 2-х тысяч человек. Митингующих не устраивает самоизоляция. Плюс ко всему - некоторые из собравшихся утверждают, что сообщения о коронавирусе - фальшивка. Напомню - в Болгарии зарегистрировано 2-е тысячи 100-сто случаев заражения COVID-19-ть. 531-н человек выздоровел. 99-ть человек умерли. Митинг закончился столкновениями с полицией. 8-мь человек задержали.
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