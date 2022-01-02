Протесты против санитарной диктатуры в Германии, акции "желтых жилетов" во Франции

Несмотря на праздничные выходные, Европу сотрясают протесты. Во Франции накануне прошли акции «желтых жилетов». Люди выступали против ограничительных мер, а также социальной политики Макрона. Митингующие заявляют, что они практически не чувствуют поддержку от государства. Колонну контролировал усиленный контингент полиции.

Против санитарной диктатуры протестуют и в Германии. Более 6 тысяч человек вышли на митинг против COVID-ограничений. Жители Германии выкрикивали лозунги и несли транспаранты. К счастью, обошлось без столкновений.