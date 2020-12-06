Протесты сторонников Санду в Молдове

Неспокойное воскресенье выдалось в молдавской столице. Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центр Кишинева, отозвавшись на призывы недавно избранного президента Майи Санду. Митингующие требуют роспуска правительства и парламента, а также отмены законов, наспех, по их мнению, принятых в парламенте. В частности - документа о лишении лидера страны контроля над Службой информации и безопасности, закона о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения трансляций российских программ.