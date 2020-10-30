Протесты у посольств Франции против заявлений Эммануэля Макрона

Мусульмане в самых разных странах мира в последние сутки массово выходили на акции протестов к посольству Франции в своей стране. Так, в Тегеране митингующие сожгли изображение французского лидера. Выкрикивали антифранцузские и антиамериканские лозунги.

В Тель-Авиве сотни людей выразили протест против заявлений Эммануэля Макрона по поводу ислама и его поддержки публикаций карикатур на пророка Мухаммеда.

Митинг возле посольства Франции в Москве

Сотни представителей мусульманской организации вышли на акцию протеста к посольству Франции и в Москве, выступая против политики Эммануэля Макрона.