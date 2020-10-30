Протесты у здания Конституционного суда Украины

Сегодня в Киеве проходит акция протеста против судей, которые отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Митингующие попытались попасть в здание Конституционного суда, чтобы получить объяснение: они забросали внутренний двор файерами и шумовыми гранатами, также жгли шины. К месту акции стянуты несколько сотен полицейских. По информации некоторых украинских СМИ, их гораздо больше, чем самих митингующих.