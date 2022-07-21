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Протесты в Аргентине - люди возмущены ростом инфляции и экономическим кризисом
Тысячи протестующих собрались в центре Буэнос-Айреса. Возмущенные ростом инфляции и обострением экономических рисков жители Аргентины прошли маршем и перекрыли улицы столицы. Аналогичные акции в очередной раз прокатились по всей стране. Люди требуют возможности трудоустройства и гарантированных зарплат.
Уровень бедности в Аргентине на сегодня превышает 37 %, и количество находящихся за чертой бедности неуклонно увеличивается.В Аргентине уже много месяцев подряд растет инфляция, на этом фоне еще в начале июля подал в отставку министр экономики страны.
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