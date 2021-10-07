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Протесты в Аргентине: от правительства требуют защитить граждан от голода

В Буэнос-Айресе массовые акции протеста, вызванные резким падением уровня жизни граждан. В стране действуют строгие ограничения на проведение массовых собраний, но аргентинцев это не останавливает: за время пандемии доходы населения сократились на 10 %, а голод стал поистине явлением массовым. Манифестанты требуют от правительства немедленной помощи, без которой невозможно избежать социальной катастрофы: из-за безработицы сотни тысяч аргентинцев переселились в трущобы крупных городов и страдают здесь от дефицита самого необходимого, включая пищу.

Недовольного консерваторами накажут крупным штрафом

Несколько комический инцидент в британском Манчестере, где проходит партийный съезд консерваторов. У стен конференц-холла день напролет толпятся пикетчики. Накануне проезжающий мимо велосипедист вполголоса обронил ругательство в адрес партийных членов: матерщинника полиция тут же арестовала. Теперь ему грозит крупный штраф за хулиганство.

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