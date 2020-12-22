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Протесты в Армении. Тысячи человек заполонили центр Еревана
Тысячи людей в центре Еревана вновь требуют у здания правительства отставки премьера. Часть проводит акцию у стен генпрокуратуры. Лидеры оппозиции призывают толпу не расходиться до тех пор, пока Пашинян не покинет свой пост. Народные волнения начались в стране после того, как действующий премьер подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.
Полиция Еревана сегодня переведена в режим повышенной готовности. Сотрудники МВД оцепили здание правительства и перекрыли улицы, ведущие к площади. Ранее оппозиционные силы Армении заявляли, что со вторника планируют начать массовые акции по всей стране, и всеобщую забастовку.
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