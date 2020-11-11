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Протесты в Армении вспыхнули с новой силой
В Ереване не прекращаются протесты. Сейчас все дороги, ведущие в город, перекрыты. Многотысячная колонна оппозиции Армении начала движение в сторону здания правительства с требованием отставки премьер-министра. Протестующие призывают парламент в течение нескольких часов созвать внеочередное заседание и отстранить Никола Пашиняна. Время от времени у митингующих происходят стычки с полицией. Задержано уже не менее 130 человек.
Против нынешней власти объединились 17 политических партий Армении. Накануне они громили здания правительства и парламента. Повод - заключение перемирия по Нагорному Карабаху. Сегодня протестующие объявили о создании Комитета национального спасения. Президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившегося положения.
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