Протесты в Барселоне: более 130 пострадавших

В Барселоне подсчитывают печальную статистику массовых акций несогласных с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов. В протестах травмированы более 130 человек. Большинство из них - при блокаде одного из крупнейших аэропортов Испании Эль-Прат. 10 пострадавших доставлены в больницу, среди них три журналиста. В воздушной гавани пришлось отменить более ста рейсов. Всего же в беспорядках на площади Каталонии в центре Барселоны приняли участие более 25 тысяч человек.