Протесты в Чили и в Боливии не утихают

Большинство демонстраций мирные. Люди выдвигают широкий спектр требований по обеспечению большего равенства в обществе. Однако отдельные группы радикалов продолжают провоцировать стычки с полицией. Сегодня правоохранители вновь применили водометы и слезоточивый газ.

Несколько часов назад в ходе столкновений у нефтеперерабатывающего завода погибли 3 человека, еще 30 пострадали. Тем временем Межамериканская комиссия по правам человека указала на чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций. Только по официальной информации, с 20 октября в Боливии погибли 23 человека.