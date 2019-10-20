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Протесты в Чили: в Сантьяго стягивают бронетехнику

В Чили акции протеста против повышения цен на проезд переросли в массовые погромы, сопровождающиеся мародерством и поджогами. По последним данным, три человека погибли при пожаре в супермаркете, двое сгорели заживо. Беспорядками охвачен ряд городов. В центр Сантьяго сейчас стягивают бронетехнику. Вчера здесь была почти полностью парализована работа общественного транспорта. Протестующие поджигали автобусы и поезда в метро. Подземка не работает и сейчас.

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