Протесты в Чили: в Сантьяго стягивают бронетехнику

В Чили акции протеста против повышения цен на проезд переросли в массовые погромы, сопровождающиеся мародерством и поджогами. По последним данным, три человека погибли при пожаре в супермаркете, двое сгорели заживо. Беспорядками охвачен ряд городов. В центр Сантьяго сейчас стягивают бронетехнику. Вчера здесь была почти полностью парализована работа общественного транспорта. Протестующие поджигали автобусы и поезда в метро. Подземка не работает и сейчас.



