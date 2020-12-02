Протесты в Ереване: несколько десятков задержанных

Ереван продолжает лихорадить от массовых протестов. Сотни человек ежедневно блокируют центр армянской столицы с требованием отставки правительства и премьера Никола Пашиняна. Накануне демонстранты забирались на крыши троллейбусов и жгли сигнальные фаеры. Полиция вытеснила митингующих с проезжей части, и те направились к зданию правительства. Правоохранители начали жесткие задержания.