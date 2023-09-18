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Протесты в Европе: жители ряда стран вышли на улицы выразить недовольство ухудшением общеэкономической ситуации

Европа все выходные бурлила: жители ряда стран вышли на улицы выразить недовольство ухудшением общеэкономической ситуации.

Протест в Афинах

Десятки тысяч греков прошли улицами Афин, пытались взять в осаду здание торговой ярмарки, где собирался выступать премьер-министр страны. Власти мобилизовали на защиту главы правительства тысячи полицейских.

Немцы призывают правительство решить миграционный кризис

Акции протеста прошли во многих городах Германии: в Магдебурге вышло на улицы около 10 тыс. человек. Участники манифестаций требовали от правительства заняться решением миграционного кризиса, а также проводить более эффективную экономическую политику. В стране рецессия: из ФРГ бежит крупный бизнес и только за первую половину года разорилось около 50 тыс. предприятий.

В Чехии требуют отставки правительства

Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги потребовать отставки правительства. Протест объединил как левых, так и правых: экономические проблемы затронули, без преувеличения, каждого. Звучали на митинге и требования выйти из НАТО, чехи крайне недовольны накалом милитаристской риторики своих властей.

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