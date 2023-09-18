Протесты в Европе: жители ряда стран вышли на улицы выразить недовольство ухудшением общеэкономической ситуации

Акции протеста прошли во многих городах Германии: в Магдебурге вышло на улицы около 10 тыс. человек. Участники манифестаций требовали от правительства заняться решением миграционного кризиса, а также проводить более эффективную экономическую политику. В стране рецессия: из ФРГ бежит крупный бизнес и только за первую половину года разорилось около 50 тыс. предприятий.