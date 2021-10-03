Протесты в Германии - на улицы Берлина вывели дополнительные силы полиции

Массовые демонстрации прокатились по Берлину. Около тысячи протестующих вышли в субботу на улицы немецкой столицы против выселения левой общины. Митингующие скандировали лозунги, держали транспаранты с анархистскими призывами, запускали пиротехнику. Опасаясь беспорядков, власти усилили присутствие полиции на улицах города. Дополнительные силы окружили колонну, не давая протесту сильно разрастись.