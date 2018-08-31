Протесты в Германии. Полиция фиксирует нападения на мигрантов

В германском Хемнице продолжаются антимигрантские протесты. Очередная демонстрация ультраправых собрала более тысячи человек. Город взбунтовался в минувшее воскресенье после убийства беженцами из Ирака и Сирии местного жителя. Его зарезали. Нападавших задержали. А накануне выяснилось, что один из них уже не раз был под следствием, в том числе из-за нападения на горожан. Даже сидел в тюрьме, однако вышел и досрочно. Между тем, полиция фиксирует нападения на мигрантов в разных городах Германии. Накануне расправу над сирийцем учинили в Висмаре. Трое немцев жестоко избивали его цепью. Пострадавшего со сломанным носом и синяками госпитализировали.