Протесты в городах Испании из-за стремительного подорожания топлива

Последствия западных санкций на своей же шкуре ощущают сами европейцы. Сразу в 58 городах Испании прошли митинги с требованием к Евросоюзу урегулировать цены на энергоносители. Стоимость топлива и электричества и в этой европейской стране рекордно растет. От этого повышаются цены и на все другие товары. В Мадриде демонстрация прошла на центральных улицах города. Участники марша критиковали бездействие местных профсоюзов. К властям тоже требования: сдерживать цены, защитить рабочие места и остановить падение уровня жизни.