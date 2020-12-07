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Протесты в Греции - более 100 человек задержаны

Акции протестов прокатились и по столице Греции. На улицы Афин вышли тысячи демонстрантов. Здесь манифестации проходили в память о подростке, которого в 2008 году застрелили полицейские. Не обошлось без противостояния. Были задержания. Арестованными оказались более 100 человек.

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